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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1801 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1801 PTS PP
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
4 эскудо 1801 PTS PP
Средняя цена 710 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 эскудо 1801 PTS PP
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1801 PTS PP
Средняя цена 860 $
Продажи
0 11
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