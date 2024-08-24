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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1801 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1801 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1801 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1801 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1725 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Боливия 4 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
787 $
Цена в валюте аукциона 820 EUR
Боливия 4 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
1095 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Боливия 4 эскудо 1801 PTS PP на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Боливия 4 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF DETAILS NCS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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