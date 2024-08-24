Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1801 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1801 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1725 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
1095 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Где продать?
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