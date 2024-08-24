Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1801 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1801
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1801 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Rio de la Plata за 2400 USD. Торги состоялись 17 марта 2022.
Сохранность
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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