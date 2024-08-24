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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1801 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1801 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1801 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1801 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Rio de la Plata за 2400 USD. Торги состоялись 17 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
712 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Gärtner - February 9, 2018
Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Heritage - January 16, 2014
Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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