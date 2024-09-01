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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1801 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1801 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1801 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Monedalia.es

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1801
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1801 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Monedalia.es за 1650 EUR. Торги состоялись 10 марта 2022.

Сохранность
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  • Monedalia.es (1)
Боливия 2 эскудо 1801 PTS PP на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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