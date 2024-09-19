Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1797 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1797
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1797 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6038 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
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Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 17 января 2023
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Дата 26 октября 2022
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Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 23 марта 2022
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Дата 3 июня 2021
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Дата 9 мая 2021
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Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU53 PCGS
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Дата 22 октября 2020
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Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
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Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
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