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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1797 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1797 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1797 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1797 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 944 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6038 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1738 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Varesi - November 29, 2023
Продавец Varesi
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Bolaffi - June 9, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 9 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Oslo Myntgalleri - May 9, 2021
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Heritage - November 6, 2020
Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1797 PTS PP на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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