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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1793 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1793 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1793 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1793 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 78 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1700 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1622 $
Цена в валюте аукциона 1510 EUR
Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1319 $
Цена в валюте аукциона 1375 EUR
Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе ibercoin - March 31, 2016
Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Heritage - August 20, 2015
Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Heritage - August 20, 2015
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе HERVERA - February 27, 2014
Продавец HERVERA
Дата 27 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Soler y Llach - February 26, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 26 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Cayón - July 16, 2013
Продавец Cayón
Дата 16 июля 2013
Сохранность F
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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