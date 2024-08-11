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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1793 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1793 PTS PR
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
4 эскудо 1793 PTS PR
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 эскудо 1793 PTS PR
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1793 PTS PR
Средняя цена 220 $
Продажи
0 1
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