Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1793 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1793 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1793 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1793 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Chaponnière (1)
Боливия 2 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность VF
Цена
655 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Боливия 2 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Боливии Каталог монет Карла IV Монеты Боливии 1793 года Все боливийские монеты боливийские золотые монеты боливийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск