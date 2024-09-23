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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1793 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1793 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1793 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1793 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 22015 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2100 USD. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Боливия 4 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Heritage - February 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Боливия 4 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Боливия 4 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Stack's - August 24, 2022
Боливия 4 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Боливия 4 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - October 9, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1793 PTS PR на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1793 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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