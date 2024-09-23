Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1793 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1793 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 22015 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2100 USD. Торги состоялись 19 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 9 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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