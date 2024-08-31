Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1799 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23155 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1821 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1652 $
Цена в валюте аукциона 11500 DKK
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1575 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 июня 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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