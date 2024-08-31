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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1799 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1799 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1799 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1799 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23155 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1821 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (6)
Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Bruun Rasmussen - April 30, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 30 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1652 $
Цена в валюте аукциона 11500 DKK
Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1575 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Attica Auctions - June 26, 2022
Продавец Attica Auctions
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Hess Divo - October 22, 2020
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе ibercoin - January 30, 2019
Продавец ibercoin
Дата 30 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Heritage - June 7, 2018
Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Heritage - June 7, 2018
Продавец Heritage
Дата 7 июня 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Heritage - January 17, 2018
Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе CNG - January 10, 2018
Продавец CNG
Дата 10 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Stack's - February 5, 2016
Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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