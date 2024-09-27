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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1799 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1799 PTS PP
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
4 эскудо 1799 PTS PP
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 эскудо 1799 PTS PP
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 эскудо 1799 PTS PP
Средняя цена 550 $
Продажи
0 3
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