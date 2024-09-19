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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1799 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1799 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1600 USD. Торги состоялись 14 марта 2023.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Rio de la Plata (1)
Боливия 2 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Боливия 2 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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