Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
2 эскудо 1799 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1799
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1799 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 119 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1600 USD. Торги состоялись 14 марта 2023.
Сохранность
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- Rio de la Plata (1)
Где продать?
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