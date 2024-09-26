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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1799 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1799 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1799 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1799
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1799 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31508 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4200 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Stack's (2)
Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 1160 EUR
Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность F
Цена
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Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Stack's - November 6, 2010
Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Stack's - November 6, 2010
Продавец Stack's
Дата 6 ноября 2010
Сохранность XF
Цена
Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Stack's - November 6, 2010
Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Stack's - November 6, 2010
Продавец Stack's
Дата 6 ноября 2010
Сохранность F
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1799 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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