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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1800 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1800 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1800 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2600 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1639 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность F
Цена
Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Heritage - May 13, 2021
Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - March 12, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - October 17, 2020
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Боливия 8 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Heritage - August 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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