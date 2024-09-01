Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1800 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1800
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1800 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 682 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2600 USD. Торги состоялись 4 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Rio de la Plata
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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