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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1796 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1796 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1796 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1796 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Jesús Vico за 3300 EUR. Торги состоялись 8 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Heritage - July 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Status International - June 7, 2024
Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Cayón - May 10, 2023
Продавец Cayón
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Stack's - January 18, 2023
Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Stack's - January 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Stack's - January 16, 2023
Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Stack's - January 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Stack's - August 24, 2022
Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Heritage - July 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Nihon - June 13, 2021
Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - October 17, 2020
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Боливия 8 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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