Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1796 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1796 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 647 проданному на аукционе Jesús Vico за 3300 EUR. Торги состоялись 8 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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