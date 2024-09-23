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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

Монеты Боливии 1796 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1796 PTS PP
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
4 эскудо 1796 PTS PP
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1796 PTS PP
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 эскудо 1796 PTS PP
Средняя цена 550 $
Продажи
0 5
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