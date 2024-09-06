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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1796 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1796 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1796 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1796 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20240 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1668 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 4 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
910 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Боливия 4 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Heritage - January 16, 2014
Боливия 4 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
1645 $
Цена в валюте аукциона 1645 USD
Боливия 4 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Heritage - August 16, 2010
Боливия 4 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность XF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1796 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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