Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1796 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1796 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20240 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1668 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
1645 $
Цена в валюте аукциона 1645 USD
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность XF
Цена
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