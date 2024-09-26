Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1796 года PTS PP (Боливия, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1796
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1796 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64371 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 21 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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