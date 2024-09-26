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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

2 эскудо 1796 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1796
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 2 эскудо 1796 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1900 USD. Торги состоялись 12 сентября 2023.

Сохранность
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Боливия 2 эскудо 1796 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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