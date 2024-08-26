Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
8 эскудо 1804 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1804
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64007 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 24 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1534 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1581 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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