Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

8 эскудо 1804 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1804 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1804 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1804
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 8 эскудо 1804 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64007 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 24 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (13)
  • Cayón (7)
  • Heritage (6)
  • HERVERA (3)
  • Morton & Eden (1)
  • Münzenonline (1)
  • Numisor (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (2)
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
1534 $
Цена в валюте аукциона 1400 CHF
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1581 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Боливия 8 эскудо 1804 PTS PJ на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Боливии Каталог монет Карла IV Монеты Боливии 1804 года Все боливийские монеты боливийские золотые монеты боливийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск