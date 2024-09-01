Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1790 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1790 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2014 проданному на аукционе Stack's Bowers за 18000 USD. Торги состоялись 15 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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