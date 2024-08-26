Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1807 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1807 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1900 USD. Торги состоялись 16 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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