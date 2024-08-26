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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1807 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1807 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1807 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1807 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 198 проданному на аукционе Rio de la Plata за 1900 USD. Торги состоялись 16 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 1 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Боливия 1 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1034 $
Цена в валюте аукциона 945 EUR
Боливия 1 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Боливия 1 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Боливия 1 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Heritage - August 5, 2021
Боливия 1 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Боливия 1 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Боливия 1 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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