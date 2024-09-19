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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1797 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1797 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1797 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1797
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1797 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV

Сохранность
  • Все фирмы
  • UBS (1)
Боливия 4 эскудо 1797 PTS PP на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1797 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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