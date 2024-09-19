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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1800 года PTS PP (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1800 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1800 года PTS PP - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1800
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1800 года со знаком PTS PP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе Rio de la Plata за 2100 USD. Торги состоялись 14 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Боливия 4 эскудо 1800 PTS PP на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1394 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Боливия 4 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Боливия 4 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Боливия 4 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
Боливия 4 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Heritage - January 8, 2007
Боливия 4 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1800 PTS PP на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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