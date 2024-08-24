Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
1 эскудо 1790 года PTS PR (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1790 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
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- Rio de la Plata (1)
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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