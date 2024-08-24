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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

1 эскудо 1790 года PTS PR (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1790 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1790 года PTS PR - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 1 эскудо 1790 года со знаком PTS PR. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Rio de la Plata (1)
Боливия 1 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1367 $
Цена в валюте аукциона 1425 EUR
Боливия 1 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
1092 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Боливия 1 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Боливия 1 эскудо 1790 PTS PR на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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