Боливия Период: 1759-1833 1759-1833
4 эскудо 1807 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Боливия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Потоси
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1807 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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