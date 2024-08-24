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Боливия Период: 1759-1833 1759-1833

4 эскудо 1807 года PTS PJ (Боливия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1807 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1807 года PTS PJ - цена золотой монеты - Боливия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Боливия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Потоси
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость боливийской монеты 4 эскудо 1807 года со знаком PTS PJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 297 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1500 EUR. Торги состоялись 20 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Боливия 4 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1319 $
Цена в валюте аукциона 1375 EUR
Боливия 4 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
1031 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Боливия 4 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Stack's - January 14, 2015
Боливия 4 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Боливия 4 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Боливия 4 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Боливия 4 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
Боливия 4 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность F
Цена
Боливия 4 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Боливия 4 эскудо 1807 PTS PJ на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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