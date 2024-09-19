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Germany Period: 1871-2001 1871-2001

Commemorative coins 20 Mark GDR - Germany

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20 Mark 1966

Leibniz
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1966 50,000 0 2241966 Edge (10 MARK DER DEUTSCHEN NOTENBANK) - 0 11966 Aluminum. One-sided strike 300 0 81966 Copper. One-sided strike - 0 2
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20 Mark 1967

Humboldt
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1967 87,776 0 2211967 Edge (20 MARK * 20 MARK * 20 MARK) - 1 431967 Aluminum. One-sided strike 400 0 6
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20 Mark 1968

Karl Marx
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1968 76,538 0 1291968 Aluminum. One-sided strike 300 0 9
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20 Mark 1969

Goethe
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1969 88,589 1 2361969 Plain edge - 0 11969 Double inscription on the edge - 0 21969 Aluminum. One-sided strike 300 0 10
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20 Mark 1970

Friedrich Engels
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1970 83,615 0 1351970 Double inscription on the edge - 0 11970 Aluminum. One-sided strike 330 0 10
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20 Mark 1971

Liebknecht and Luxemburg
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1971 76,814 0 1201971 Double inscription on the edge - 0 11971 Aluminum. One-sided strike - 2 16
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20 Mark 1971

Heinrich Mann
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1971 2,029,000 0 23
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20 Mark 1971

Ernst Thälmann
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1971 A 10,003,431 0 131971 A Off-center strike - 0 1
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20 Mark 1971-1972

Friedrich Schiller
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1972 A 7,480,378 0 271971 A Pattern - 0 21972 A Plain edge - 0 1
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20 Mark 1972

Lucas Cranach
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1972 80,096 0 771972 Aluminum. One-sided strike 300 1 14
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20 Mark 1972

Wilhelm Pieck
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1972 A 7,633,342 0 211972 A Plain edge - 0 1
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20 Mark 1973

August Bebel
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1973 77,360 1 641973 Double inscription on the edge - 0 2
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20 Mark 1973

Otto Grotewohl
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1973 A 2,534,724 0 131973 A Plain edge - 0 1
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20 Mark 1974

Immanuel Kant
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1974 67,883 4,284 0 124
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20 Mark 1975

Johann Sebastian Bach
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1975 72,157 3 0 1661975 Embossed notes 10,257 4 2 96
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20 Mark 1976

Liebknecht
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1976 50,060 4,020 1 111
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20 Mark 1977

Karl Friedrich Gauss
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1977 56,525 0 61
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20 Mark 1978

Herder
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1978 50,550 4,500 1 116
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20 Mark 1979

Lessing
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1979 40,489 4,521 0 128
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20 Mark 1973-1979

30 years of GDR
Year Mark Description Mintage UNC Mintage BU Sales Sales
1973 A Pattern - - 0 61979 A 975,050 25,950 0 7
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20 Mark 1979 Pattern

30 years of GDR
Year Mark Description Sales Sales
1979 A Without a national emblem 0 1
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20 Mark 1979 Pattern

30 years of GDR
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1979 A 10,000 0 54
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20 Mark 1979 Pattern

30 years of GDR
Year Mark Description Sales Sales
1979 Carnation 0 81979 Carnation. Gilded brass 0 4
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20 Mark 1980

Karl Abbe
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1980 39,500 5,503 0 101
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20 Mark 1980

1980 Summer Olympics
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1980 Countermark 1,200 0 62
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20 Mark 1981

Stein
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1981 39,500 5,500 0 84
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20 Mark 1982

Clara Zetkin
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1982 39,500 5,500 1 84
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20 Mark 1982 Pattern

Clara Zetkin
Year Mark Description Mintage UNC Sales Sales
1982 90 0 22
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20 Mark 1983

Martin Luther
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1983 45,000 5,500 4 4751983 Nickel silver. Pattern - 100 0 23
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20 Mark 1983

Karl Marx
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Mintage BU Sales Sales
1983 A 940,000 6,000 60,000 0 321983 A Nickel silver. Pattern - - - 0 16
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20 Mark 1984

Frideric Handel
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1984 A 35,900 4,500 1 200
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20 Mark 1985

Moritz Arndt
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1985 A 36,000 4,000 1 1601985 A One-sided strike. Bronze - - 0 1
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20 Mark 1986

Brothers Grimm
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1986 A 37,650 3,508 3 327
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20 Mark 1987

Seal of Berlin
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1987 A 36,575 4,400 0 367
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20 Mark 1988

Karl Zeiss
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1988 A 35,020 3,001 0 230
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20 Mark 1989

Thomas Müntzer
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1989 A 38,500 3,090 1 137
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20 Mark 1990

Andreas Schlüter
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1990 A 37,000 3,500 0 162
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20 Mark 1990

Brandenburg Gate
Year Mark Description Mintage UNC Mintage PROOF Sales Sales
1990 A 302,005 - 0 151990 A Silver 154,525 12,100 0 59
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