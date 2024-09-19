Commemorative coins 20 Mark GDR - Germany
20 Mark 1966Leibniz
20 Mark 1967Humboldt
20 Mark 1968Karl Marx
20 Mark 1969Goethe
20 Mark 1970Friedrich Engels
20 Mark 1971Liebknecht and Luxemburg
20 Mark 1971Heinrich Mann
20 Mark 1971Ernst Thälmann
20 Mark 1971-1972Friedrich Schiller
20 Mark 1972Lucas Cranach
20 Mark 1972Wilhelm Pieck
20 Mark 1973August Bebel
20 Mark 1973Otto Grotewohl
20 Mark 1974Immanuel Kant
20 Mark 1975Johann Sebastian Bach
20 Mark 1976Liebknecht
20 Mark 1977Karl Friedrich Gauss
20 Mark 1978Herder
20 Mark 1979Lessing
20 Mark 1973-197930 years of GDR
20 Mark 1979 Pattern30 years of GDR
20 Mark 1979 Pattern30 years of GDR
20 Mark 1979 Pattern30 years of GDR
20 Mark 1980Karl Abbe
20 Mark 19801980 Summer Olympics
20 Mark 1981Stein
20 Mark 1982Clara Zetkin
20 Mark 1982 PatternClara Zetkin
20 Mark 1983Martin Luther
20 Mark 1983Karl Marx
20 Mark 1984Frideric Handel
20 Mark 1985Moritz Arndt
20 Mark 1986Brothers Grimm
20 Mark 1987Seal of Berlin
20 Mark 1988Karl Zeiss
20 Mark 1989Thomas Müntzer
20 Mark 1990Andreas Schlüter
20 Mark 1990Brandenburg Gate