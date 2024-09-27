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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Каталог монет Фридриха Августа II (1836-1854)

Всего добавлено монет: 162

Период чеканки Фридриха Августа II
Каталог монет Фридрих Август II 1836-1854
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Монеты Фридриха Августа II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
3 пфеннига 1837 G
 Медь $190 - 0 17Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1841 G
 Медь $75 - 0 13Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1849 F
 Медь $85 - 0 12Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1847 F
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1846 F
 Медь $40 - 0 22Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1854 F
 Медь $30 - 0 24Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 новый грош 1849 F
 Серебро $35 - 0 4Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1837 G
 Медь $35 - 0 19Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1853 F
 Медь $55 - 0 10Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1/6 талера 1848 F
 Серебро $300 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1842 G
 Медь - - 0 10Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1851 F
 Медь $80 - 0 9Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1/2 нового гроша 1842 G
 Серебро $35 - 0 6Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1854 F "Смерть короля"
 Серебро $670 $1,600 1 313Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие"
 Серебро $5,600 $6,300 0 27Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1851 F
 Медь $40 - 0 2Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1846 F
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1853 F
 Серебро $140 $1,600 0 44Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1843 G
 Медь $320 - 0 3Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1851 F
 Серебро $300 - 1 100Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1/6 талера 1854 "Смерть короля"
 Серебро $45 - 0 39Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1852 F
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1838 G
 Медь $35 $150 0 34Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1846 F "Горный"
 Серебро $430 - 0 38Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1836 G
 Медь $35 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1840 G
 Серебро $490 $1,400 1 42Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 новый грош 1841 G
 Серебро $100 - 1 12Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1852 F
 Медь $45 - 0 7Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора"
 Серебро $6,900 $9,200 0 60Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1848 F
 Серебро $200 - 1 107Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1849 F
 Серебро $1,400 - 0 23Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1848 F
 Медь $45 - 0 4Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1/2 нового гроша 1852 F
 Серебро $40 - 0 3Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1/3 талера 1853 F
 Серебро $95 - 0 18Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1843 G
 Медь $80 - 0 2Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 новый грош 1842 G
 Серебро $70 - 0 2Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1849 F "Горный"
 Серебро $500 - 0 24Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1849 F
 Медь $10 - 0 9Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1847 F "Горный"
 Серебро $260 - 0 20Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1850 F
 Медь $55 $240 0 21Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1839 G
 Серебро $1,100 $3,600 0 17Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1853 F
 Медь $65 - 0 12Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
3 пфеннига 1836 G
 Медь $100 $230 0 7Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1852 F
 Серебро $140 - 0 33Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1850 F
 Медь $75 - 0 3Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 новый грош 1846 F
 Серебро $75 - 0 12Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1854 F
 Серебро $260 $2,100 1 239Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1848 F
 Медь $55 - 0 13Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1838 G "Горный"
 Серебро $690 $1,600 0 117Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1848 F
 Серебро $5,200 - 0 6
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