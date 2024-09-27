Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Каталог монет Фридриха Августа II (1836-1854)
Всего добавлено монет: 162
Каталог монет Фридрих Август II 1836-1854
Монеты Фридриха Августа II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $190 - 0 17
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
3 пфеннига 1837 G
Медь $75 - 0 13
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1841 G
Медь $85 - 0 12
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1849 F
Медь - - 0 0
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1847 F
Медь $40 - 0 22
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1846 F
Медь $30 - 0 24
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1854 F
Серебро $35 - 0 4
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 новый грош 1849 F
Медь $35 - 0 19
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1837 G
Медь $55 - 0 10
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1853 F
Серебро $300 - 0 1
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1/6 талера 1848 F
Медь - - 0 10
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1842 G
Медь $80 - 0 9
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1851 F
Серебро $35 - 0 6
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1/2 нового гроша 1842 G
Серебро $670 $1,600 1 313
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1854 F "Смерть короля"
Серебро $5,600 $6,300 0 27
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1841 G "Премия за трудолюбие"
Медь $40 - 0 2
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1851 F
Медь - - 0 0
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1846 F
Серебро $140 $1,600 0 44
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1853 F
Медь $320 - 0 3
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1843 G
Серебро $300 - 1 100
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1851 F
Серебро $45 - 0 39
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1/6 талера 1854 "Смерть короля"
Медь - - 0 0
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1852 F
Медь $35 $150 0 34
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1838 G
Серебро $430 - 0 38
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1846 F "Горный"
Медь $35 - 0 1
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1836 G
Серебро $490 $1,400 1 42
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1840 G
Серебро $100 - 1 12
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 новый грош 1841 G
Медь $45 - 0 7
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1852 F
Серебро $6,900 $9,200 0 60
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора"
Серебро $200 - 1 107
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1848 F
Серебро $1,400 - 0 23
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1849 F
Медь $45 - 0 4
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1848 F
Серебро $40 - 0 3
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1/2 нового гроша 1852 F
Серебро $95 - 0 18
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1/3 талера 1853 F
Медь $80 - 0 2
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1843 G
Серебро $70 - 0 2
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 новый грош 1842 G
Серебро $500 - 0 24
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1849 F "Горный"
Медь $10 - 0 9
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1849 F
Серебро $260 - 0 20
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1847 F "Горный"
Медь $55 $240 0 21
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 пфенниг 1850 F
Серебро $1,100 $3,600 0 17
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1839 G
Медь $65 - 0 12
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1853 F
Медь $100 $230 0 7
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
3 пфеннига 1836 G
Серебро $140 - 0 33
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1852 F
Медь $75 - 0 3
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1850 F
Серебро $75 - 0 12
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
1 новый грош 1846 F
Серебро $260 $2,100 1 239
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1854 F
Медь $55 - 0 13
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 пфеннига 1848 F
Серебро $690 $1,600 0 117
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
Талер 1838 G "Горный"
Серебро $5,200 - 0 6
Саксония-Альбертина, Фридрих Август II
2 талера 1848 F
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