Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/2 нового гроша 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 1,063 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/2 нового гроша
- Год 1849
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1849 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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