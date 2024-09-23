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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 нового гроша 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1849 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/2 нового гроша 1849 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/2 нового гроша
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1849 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1849 F на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1849 F на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1849 F на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1849 F на аукционе Monnaies d'Antan - November 28, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1849 F на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1849 F на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1849 F на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1849 F на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 нового гроша 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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