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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 нового гроша 1843 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/2 нового гроша 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/2 нового гроша 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 1,063 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2434 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/2 нового гроша
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 нового гроша 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5346 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 95 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Russiancoin (1)
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1843 G на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1843 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1843 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/2 нового гроша 1843 G на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR

Где продать?

Для продажи 1/2 нового гроша 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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