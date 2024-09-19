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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1843 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1843 G
Средняя цена 560 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Талер 1843 G
Средняя цена 150 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Талер 1843 G Горный
Средняя цена 380 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/6 талера 1843 G
Средняя цена 210 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1/2 нового гроша 1843 G
Средняя цена 30 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1843 G
Средняя цена 320 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1843 G
Средняя цена 80 $
Продажи
0 2
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