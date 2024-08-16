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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1843 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 600 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

Сохранность
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  • Spink (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Spink - February 19, 2020
Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Spink - February 19, 2020
Продавец Spink
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1843 G на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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