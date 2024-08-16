Талер 1843 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 600 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.

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