Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1843 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1843
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Solidus Numismatik за 600 EUR. Торги состоялись 26 марта 2020.
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Spink
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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