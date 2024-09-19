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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1843 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1843 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 пфеннига 1843 года G - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1843 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2542 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 440 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1843 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1843 G на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
396 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1843 G на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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