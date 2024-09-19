Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1843 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 - 3,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1843
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1843 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2542 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 440 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
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