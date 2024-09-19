2 пфеннига 1843 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1843 года со знаком G. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2542 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 440 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

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