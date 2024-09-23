Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1843 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 талера
- Год 1843
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1394 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 30 июня 2014.
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Продавец Dorotheum
Дата 29 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 26 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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