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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1843 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1843 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1843
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1843 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1394 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1600 EUR. Торги состоялись 30 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Rauch - November 14, 2018
Продавец Rauch
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Heritage - October 25, 2015
Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Heritage - October 25, 2015
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Dorotheum - May 29, 2015
Продавец Dorotheum
Дата 29 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Baldwin's - September 26, 2012
Продавец Baldwin's
Дата 26 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1843 G на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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