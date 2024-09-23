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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Серебряные монеты 2 талера Фридриха Августа II - Саксония-Альбертина

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2 талера 1839-1854

Год Знак Описание Продажи Продажи
1839 G 0 171840 G 1 411841 G 0 201842 G 0 501843 G 0 251847 F 0 881848 F 0 61849 F 0 231850 F 0 641851 F 1 991852 F 1 491853 F 0 571854 F 1 238
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