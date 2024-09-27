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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1839 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1839 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1839 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1839 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2531 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • cgb.fr (1)
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  • Numismatica Luciani (1)
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  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1181 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе cgb.fr - January 23, 2024
Продавец cgb.fr
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Heritage - January 21, 2020
Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе GINZA - October 10, 2018
Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Stack's - August 14, 2018
Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Heritage - April 16, 2014
Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2011
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1839 G на аукционе M&M Basel - March 5, 2001
Продавец M&M Basel
Дата 5 марта 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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