2 талера 1839 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1839 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2531 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (7) AU (3) XF (4) VF (2) Сохранность (слабы) MS64 (5) Сервис PCGS (2) NGC (3)