Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1839 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 талера
- Год 1839
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1839 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2531 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 3600 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец GINZA
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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