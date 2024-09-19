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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1839 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1839 G
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 талеров 1839 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 талеров 1839 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 талеров 1839 G
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1839 G
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Талер 1839 G
Средняя цена 170 $
Продажи
0 33

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1839 G Посещение Дрезденского монетного двора Золото
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1839 G Посещение Дрезденского монетного двора
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 60
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