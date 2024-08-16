Талер 1839 года G "Посещение Дрезденского монетного двора" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1839 года "Посещение Дрезденского монетного двора" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность PROOF (6) UNC (9) AU (22) XF (21) VF (2) Сохранность (слабы) MS65 (2) Сервис NGC (2)

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