Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1839 года G "Посещение Дрезденского монетного двора" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1839
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1839 года "Посещение Дрезденского монетного двора" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8688 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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