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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1839 года G "Посещение Дрезденского монетного двора" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1839 года G "Посещение Дрезденского монетного двора" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1839 года G "Посещение Дрезденского монетного двора" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1839 года "Посещение Дрезденского монетного двора" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (2)
Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
6444 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Solidus Numismatik - May 21, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 мая 2024
Сохранность XF
Цена
8688 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Solidus Numismatik - March 24, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе SINCONA - October 25, 2016
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1839 "Посещение Дрезденского монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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