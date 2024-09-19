Талер 1839 года G "Посещение Дрезденского монетного двора". Золото (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1839 года "Посещение Дрезденского монетного двора" со знаком G. Золото. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2773 проданному на аукционе Stack's Bowers за 80000 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

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