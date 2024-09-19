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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1839 года G "Посещение Дрезденского монетного двора". Золото (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1839 года "Посещение Дрезденского монетного двора" со знаком G. Золото. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2773 проданному на аукционе Stack's Bowers за 80000 USD. Торги состоялись 14 января 2008.

Сохранность
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  • Stack's (2)
Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Stack's - January 12, 2010
Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Саксония-Альбертина Талер 1839 G "Посещение Дрезденского монетного двора" на аукционе Stack's - January 15, 2008
Продавец Stack's
Дата 15 января 2008
Сохранность UNC
Цена
80000 $
Цена в валюте аукциона 80000 USD

Где продать?

Для продажи Талер 1839 "Посещение Дрезденского монетного двора" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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