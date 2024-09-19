Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1839 года G "Посещение Дрезденского монетного двора". Золото (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1839
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1839 года "Посещение Дрезденского монетного двора" со знаком G. Золото. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2773 проданному на аукционе Stack's Bowers за 80000 USD. Торги состоялись 14 января 2008.
Сохранность
- Все фирмы
- Stack's (2)
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