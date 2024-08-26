Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1839 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1839
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1839 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2109 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 620 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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