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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1839 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1839 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1839 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1839 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2109 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 620 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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  • UBS (1)
  • WAG (3)
  • WCN (1)
Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Numedux - November 25, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Numedux - May 16, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1839 G на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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