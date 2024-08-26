Талер 1839 года G (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1839 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2109 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 620 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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