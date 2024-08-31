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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1839 года G "Тип 1836-1839" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 10 талеров 1839 года G "Тип 1836-1839" - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 10 талеров 1839 года G "Тип 1836-1839" - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0677 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1839 года со знаком G. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1839 G на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
1973 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1839 G на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Саксония-Альбертина 10 талеров 1839 G на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1839 G на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1839 G на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1839 G на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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