Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
10 талеров 1839 года G "Тип 1836-1839" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 13,364 гр
- Чистого золота (0,388 oz) 12,0677 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 10 талеров
- Год 1839
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1839 года со знаком G. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5239 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Künker (3)
- WAG (1)
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 талеров 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск