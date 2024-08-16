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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1849 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1849 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1849 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1058 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 2900 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (2)
  • Reinhard Fischer (14)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2363 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе HIRSCH - February 16, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 16 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1283 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - March 13, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - January 11, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 11 января 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - July 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - September 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - July 16, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 июля 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1849 F на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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