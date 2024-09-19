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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 талера 1850 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 талера 1850 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 талера 1850 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1850 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4254 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
752 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Frühwald - November 27, 2022
Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Heritage - March 31, 2022
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 талера 1850 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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