Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 талера 1850 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 2 талера
- Год 1850
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1850 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4254 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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