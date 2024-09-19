2 талера 1850 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 талера 1850 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4254 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность UNC (5) AU (15) XF (24) VF (20) Сохранность (слабы) MS64 (2) MS63 (1) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (1) XF40 (1) Сервис PCGS (6) NGC (1)

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