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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1850 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1850 F
Средняя цена 670 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
Талер 1850 F
Средняя цена 260 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Талер 1850 F Горный
Средняя цена 390 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1/6 талера 1850 F
Средняя цена 160 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 новых гроша 1850 F
Средняя цена 95 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 новый грош 1850 F
Средняя цена 55 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1850 F
Средняя цена 75 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1850 F
Средняя цена 55 $
Продажи
0 21
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