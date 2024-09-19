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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1850 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1850 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1850 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1850 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 879 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rauch (1)
  • WAG (2)
Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
467 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Niemczyk - June 24, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2024
Сохранность XF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F "Горный" на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1850 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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