Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1850 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1850
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1850 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 879 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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