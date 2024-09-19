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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1850 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1850 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 пфеннига 1850 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1850 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3388 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1850 F на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1850 F на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1850 F на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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