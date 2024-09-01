1/6 талера 1850 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1850 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6779 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 165 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

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