Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1850 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1850
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1850 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2386 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2018.
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Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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