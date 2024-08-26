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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1850 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1850 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1850 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1850 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2386 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
936 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе MDC Monaco - March 5, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Künker - February 8, 2018
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Heritage - September 10, 2014
Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1850 F на аукционе Emporium Hamburg - November 16, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 ноября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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