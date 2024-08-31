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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1850 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1850 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 новых гроша 1850 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр 21,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1850
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1850 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2018.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • Russiancoin (3)
  • WAG (2)
  • Wójcicki (1)
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1850 F на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1850 F на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1850 F на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1850 F на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1850 F на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1850 F на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1850 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1850 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1850 F на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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