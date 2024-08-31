2 новых гроша 1850 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1850 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1013 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 155 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2018.

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