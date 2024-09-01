Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1850 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,9 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1850
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1850 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 180 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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