1 пфенниг 1850 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1850 года со знаком F. Это медная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 180 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

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